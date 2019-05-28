В Зеленоградске натянули спасательные веревки вдоль волнорезов

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-28T12:30:51+03:00

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Власти курортного Зеленоградска решили использовать веревки, за которые, в случае опасности, могут цепляться купальщики. Об этом стало известно во время рабочего выезда министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака.

- Зеленоградск сделал ставку на безопасность. Там акватория изрезана защитными бунами, и присутствует большая опасность получить о них травмы. Или детей начинает уносить в стороны. Ноу-хау Зеленоградска – это веревки, которые они натянули вдоль волнорезов. Решение интересное, посмотрим, насколько оно будет помогать спасателям, – сказал Ермак.

При этом министр отметил, что Зеленоградск здорово оборудован в этом году и техникой.

- Квадроциклы планируют использовать не только во время пляжного сезона, но и зимой. Можно убирать пляж, проводить работы в течение всего года. Это экономия серьезная. Говорят, что крадроцикл и гидроцикл окупятся за три года. Это хороший срок окупаемости техники, - заключил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU