Андрей Ермак: Пляжи Янтарного не уступают испанским курортам

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-28T13:08:51+03:00

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Пляж в Янтарном ничем не уступает знаменитым пляжам Испании. Об этом сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Пляж в Янтарном – лучший в Калининградской области, да и вообще, наверное, в России. Он широкий, длинный и оборудован по самому последнему требованию времени, - говорит Андрей Ермак. – Если сравнивать его с пляжами в Паланге или Коста-Бланки в Испании, то он абсолютно не уступает с точки зрения инфраструктуры. Есть и кабинки для переодевания, и фонтанчики, и душ для того, чтобы смыть с себя соленую воду.

Кроме того, министр отметил «огромное количество инфраструктурных вещей», таких как лежаки и полотенца.

- И все это по доступной цене. В Янтарном очень здорово, – заключил Андрей Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU