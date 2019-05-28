Андрей Ермак: Пляжи Янтарного не уступают испанским курортам
Пляж в Янтарном ничем не уступает знаменитым пляжам Испании. Об этом сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
- Пляж в Янтарном – лучший в Калининградской области, да и вообще, наверное, в России. Он широкий, длинный и оборудован по самому последнему требованию времени, - говорит Андрей Ермак. – Если сравнивать его с пляжами в Паланге или Коста-Бланки в Испании, то он абсолютно не уступает с точки зрения инфраструктуры. Есть и кабинки для переодевания, и фонтанчики, и душ для того, чтобы смыть с себя соленую воду.
Кроме того, министр отметил «огромное количество инфраструктурных вещей», таких как лежаки и полотенца.
- И все это по доступной цене. В Янтарном очень здорово, – заключил Андрей Ермак.
ИСТОЧНИК KP.RU