Изъятые на улицах Калининграда 113 кг «санкционки» захоронили на скотомогильнике

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-28T13:24:33+03:00

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В Калининграде в течение трех дней прошли рейды по местам несанкционированной торговли польскими и литовскими продуктами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники управления совместно с полицейскими навестили три точки: на ул. Куйбышева, 91, ул. Багратиона, 88, ул. Бульвар Л. Шевцовой, 70. Всего было изъято свыше 73 кг мясной продукции и 40 кг «молочки».

- В частности, на ул. Бульвар Л. Шевцовой,70 выявлена продукция творог, производство Польша с истекшим сроком годности, дата выработки которого 01.09.2018, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Все изъятые продукты уничтожили путем захоронения на скотомогильнике, предварительно продукция была денатурирована хлорной известью.

ИСТОЧНИК KP.RU