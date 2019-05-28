Изъятые на улицах Калининграда 113 кг «санкционки» захоронили на скотомогильнике
В Калининграде в течение трех дней прошли рейды по местам несанкционированной торговли польскими и литовскими продуктами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Сотрудники управления совместно с полицейскими навестили три точки: на ул. Куйбышева, 91, ул. Багратиона, 88, ул. Бульвар Л. Шевцовой, 70. Всего было изъято свыше 73 кг мясной продукции и 40 кг «молочки».
- В частности, на ул. Бульвар Л. Шевцовой,70 выявлена продукция творог, производство Польша с истекшим сроком годности, дата выработки которого 01.09.2018, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Все изъятые продукты уничтожили путем захоронения на скотомогильнике, предварительно продукция была денатурирована хлорной известью.
ИСТОЧНИК KP.RU