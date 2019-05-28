Намывать пляж в Светлогорске начнут в 2021 году

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-28T13:50:09+03:00

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Проект намытия пляжа вдоль нового променада в Светлогорске будет реализован в 2021 году. Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Намывать начнут в 2021 году. Мы вошли в программу развития внутреннего въездного туризма. Проект называется «Русская Балтика». За 19-20 год мы должны спроектировать, пройти все экспертизы, потому что это сложно и долго, - говорит Андрей Ермак. – Но это необходимо. Потому что если сделать тяп-ляп или другим хозпособом намывки, то может произойти неприятная ситуация. Мне рассказывали старожилы – была попытка намыть пляж в Светлогорске, тогда поставили земснаряд в Приморье.

По словам министра, тогда «ничего не получилось, весь пляж ушел куда-то дальше и не оказался в Светлогорске».

- Чтобы таких решений не было, за которые будет потом мучительно больно, нужно делать нормальный проект и нормально проходить экспертизу. Пусть это будет через пять лет, но это будет фундаментальное и окончательное решение, - сказал Андрей Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU