На острове Октябрьский в Калининграде поменяют 220 метров трубопровода

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-28T13:58:23+03:00

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На острове Октябрьский в Калининграде, в районе гимназии №22, начались работы по перекладке 220 метров трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Старые коммуникации были уложены почти 40 лет назад и находятся в плачевном состоянии. Из-за этого ни один отопительный сезон за последние годы не обходился без аварий на этом участке трубопровода.

Кроме гимназии, на эту же магистральную ветку завязано 46 многоквартирных домов. В мэрии отметили, что горячую воду все потребители получат уже 5 июня, сразу после завершения основного этапа работ. Затем подрядчик будет проводить благоустройство, чтобы двор и придомовая территория, где проводились раскопки, пришли в исходное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU