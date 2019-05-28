На острове Октябрьский в Калининграде поменяют 220 метров трубопровода
На острове Октябрьский в Калининграде, в районе гимназии №22, начались работы по перекладке 220 метров трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Старые коммуникации были уложены почти 40 лет назад и находятся в плачевном состоянии. Из-за этого ни один отопительный сезон за последние годы не обходился без аварий на этом участке трубопровода.
Кроме гимназии, на эту же магистральную ветку завязано 46 многоквартирных домов. В мэрии отметили, что горячую воду все потребители получат уже 5 июня, сразу после завершения основного этапа работ. Затем подрядчик будет проводить благоустройство, чтобы двор и придомовая территория, где проводились раскопки, пришли в исходное состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU