Жительница Пионерского засудила администрацию за разбитую дорогу

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-28T13:59:12+03:00

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Суд обязал администрацию Пионерского отремонтировать разбитую дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского районного суда.

С иском к администрации Пионерского обратилась местная жительница. Женщина указала, что на улице Заозерной в 2016-2017 годах прокладывали газопровод к жилым домам. В результате работ дорожное полотно претерпело значительную деформацию, на дороге появились ямы, выбоины и высокие колеи, которые оставили грузовики. Все это привело к тому, что во время дождя в ямах стала скапливаться вода, образовались лужи, причем, таких размеров, что у жителей нет возможности пройти или проехать к дому.

Проведенная экспертиза подтвердила, что полотно дороги на улице Заозерной не соответствует требованиям ГОСТа и условиям обеспечения безопасности дорожного движения, и вообще, не пригодна для эксплуатации.

Суд обязал администрацию Пионерского в течение полугода отремонтировать улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU