Жительница Пионерского засудила администрацию за разбитую дорогу
Суд обязал администрацию Пионерского отремонтировать разбитую дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского районного суда.
С иском к администрации Пионерского обратилась местная жительница. Женщина указала, что на улице Заозерной в 2016-2017 годах прокладывали газопровод к жилым домам. В результате работ дорожное полотно претерпело значительную деформацию, на дороге появились ямы, выбоины и высокие колеи, которые оставили грузовики. Все это привело к тому, что во время дождя в ямах стала скапливаться вода, образовались лужи, причем, таких размеров, что у жителей нет возможности пройти или проехать к дому.
Проведенная экспертиза подтвердила, что полотно дороги на улице Заозерной не соответствует требованиям ГОСТа и условиям обеспечения безопасности дорожного движения, и вообще, не пригодна для эксплуатации.
Суд обязал администрацию Пионерского в течение полугода отремонтировать улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU