За сутки саперы Балтфлота обезвредили 9 боеприпасов времен войны
.Фото: пресс-служба Балтфлота
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За сутки группы разминирования обезвредили девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Четыре 88-мм артиллерийских снаряда обнаружили на территории поселка Невского под Багратионвоском. Еще пять взрывоопасных предметов вывезены с территории садового товарищества «Балтика» под Светлым.
Все опасные находки вывезены на полигоны в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU