За сутки саперы Балтфлота обезвредили 9 боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-28T14:06:50+03:00

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За сутки группы разминирования обезвредили девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Четыре 88-мм артиллерийских снаряда обнаружили на территории поселка Невского под Багратионвоском. Еще пять взрывоопасных предметов вывезены с территории садового товарищества «Балтика» под Светлым.

Все опасные находки вывезены на полигоны в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU