2019-05-28T15:40:03+03:00
Звезды

В сентябре в Зеленоградске проведут фестиваль фейерверков

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Фестиваль фейерверков пройдет в этом году в Зеленоградске в сентябре, и он не связан напрямую с чемпионатом мира, который устраивали в прошлом году (и будут в этом) на острове в Калининграде. Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Пока только обсуждается формат мероприятия. Это не будет чемпионат, хотя ожидаются участники из других стран. Ведутся переговоры, - сказал министр.

При этом Андрей Ермак отметил, что мировой чемпионат по фейерверкам, который в прошлом году провели на территории острова у стадиона «Калининград», свою локацию не меняет.

- Чемпионат мира по фейерверкам в этом году состоится, он остается в том же месте, на острове Октябрьском. Потому что инфраструктурно площадка понятная. Зачем куда-то переезжать, если там все сработало хорошо? – заключил Андрей Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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