В Литве задержали 49-летнего калининградца на угнанном мотоцикле

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-28T15:48:02+03:00

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В Кибартае литовские пограничники задержали калининградца, который пересек границу на угнанном мотоцикле. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на Службу охраны госграницы.

49-летний мужчина въехал в Литву на мотоцикле Honda Transalp XL600. В ходе проверки документов выяснилось, что мотоцикл с осени 2017 года разыскивает французская полиция.

По данному факту проводится проверка. Калининградца задержали, ему грозит штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU