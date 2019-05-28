В Литве задержали 49-летнего калининградца на угнанном мотоцикле
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В Кибартае литовские пограничники задержали калининградца, который пересек границу на угнанном мотоцикле. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на Службу охраны госграницы.
49-летний мужчина въехал в Литву на мотоцикле Honda Transalp XL600. В ходе проверки документов выяснилось, что мотоцикл с осени 2017 года разыскивает французская полиция.
По данному факту проводится проверка. Калининградца задержали, ему грозит штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU