2019-05-28T15:48:02+03:00
Общество

В Литве задержали 49-летнего калининградца на угнанном мотоцикле

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кибартае литовские пограничники задержали калининградца, который пересек границу на угнанном мотоцикле. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на Службу охраны госграницы.

49-летний мужчина въехал в Литву на мотоцикле Honda Transalp XL600. В ходе проверки документов выяснилось, что мотоцикл с осени 2017 года разыскивает французская полиция.

По данному факту проводится проверка. Калининградца задержали, ему грозит штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининград примет еще один чемпионат мира - теперь по волейболу
Региональные власти выделили 7 млн рублей на приобретение средств реабилитации для инвалидов
В Калининграде зарегистрировали четвертый в этом году случай болезни Лайма
В Калининграде откроется выставка акварелей литовского художника, посвященная Кёнигсбергу
Гражданин Армении пытался провезти в Калининградскую область 5 кг наркотиков
Немецкая компания Ampership готова построить электропаром в Калининградской области
С начала года задолженность жителей Зеленоградска за электричества выросла на 2,2 млн рублей
Власти Калининграда разрешили вырубить 73 дерева в пос. им. А. Космодемьянского
В сентябре в Зеленоградске проведут фестиваль фейерверков
За сутки саперы Балтфлота обезвредили 9 боеприпасов времен войны
Жительница Пионерского засудила администрацию за разбитую дорогу
На острове Октябрьский в Калининграде поменяют 220 метров трубопровода
Намывать пляж в Светлогорске начнут в 2021 году
Изъятые на улицах Калининграда 113 кг «санкционки» захоронили на скотомогильнике
Андрей Ермак: Пляжи Янтарного не уступают испанским курортам
В Зеленоградске натянули спасательные веревки вдоль волнорезов
Полицейские задержали калининградца, который пытался вскрыть банкомат
В Балтийске водитель «Ниссана» при выезде с автостоянки сбил 87-летнюю женщину
В Калининграде отключено электричество в домах на 11-ти улицах
На границе в Чернышевском задержали джип, в котором перевозили более 7,5 тысяч пачек сигарет
В Калининграде водитель сбил ребенка на «зебре», довез его до дома и скрылся
Власти Янтарного насыпали защитную дюну, которая прикрывает променад
В Калининграде мотоциклист врезался в столб
Спасатели достали утонувший микроавтобус из реки на улице Транспортной