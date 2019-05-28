С начала года задолженность жителей Зеленоградска за электричества выросла на 2,2 млн рублей
В Зеленоградске растут долги жителей за электричество. С начала года задолженность выросла на 2,2 млн рублей и составляет 7,7 млн рублей, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».
В число крупных должников вошли четверо неплательщиков, которые задолжали за электричество 255 тысяч рублей.
В компании сообщили, что с начала года 106 жителей Зеленоградска были отключены от электричества за общий долг в 400 тысяч рублей. И добавили, что прекращение подачи электроэнергии не является основанием не оплачивать задолженность.
- «Янтарьэнергосбыт» взыщет эту задолженность в судебном порядке и исполнительные листы будут переданы судебным приставам, - заявили в компании.
ИСТОЧНИК KP.RU