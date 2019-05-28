С начала года задолженность жителей Зеленоградска за электричества выросла на 2,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-28T16:05:45+03:00

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В Зеленоградске растут долги жителей за электричество. С начала года задолженность выросла на 2,2 млн рублей и составляет 7,7 млн рублей, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

В число крупных должников вошли четверо неплательщиков, которые задолжали за электричество 255 тысяч рублей.

В компании сообщили, что с начала года 106 жителей Зеленоградска были отключены от электричества за общий долг в 400 тысяч рублей. И добавили, что прекращение подачи электроэнергии не является основанием не оплачивать задолженность.

- «Янтарьэнергосбыт» взыщет эту задолженность в судебном порядке и исполнительные листы будут переданы судебным приставам, - заявили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU