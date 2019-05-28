2019-05-28T16:51:46+03:00
Экономика

Немецкая компания Ampership готова построить электропаром в Калининградской области

Виктор Сергеев
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Немецкая компания Ampership готова построить электропаром в Калининградской области. Проект планируется реализовать на одном из судостроительных предприятий региона. Об этом шла речь на встрече представителей Ampership с губернатором Антоном Алихановым, сообащет пресс-служба регионального правительства.

Губернатор отметил, что область заинтересована в сотрудничестве с компанией Ampership, имеющей большой опыт в производстве высокотехнологичных судов. Он поддержал формат реализации нового судостроительного проекта через совместное предприятие, которое сможет воспользоваться льготами калининградской ОЭЗ.

- Здесь мы можем предложить ряд существенных послаблений юридического, налогового характера. Как вы знаете, наш регион является Особой экономической зоной, и это совместное предприятие сможет воспользоваться всеми льготами, которые предусмотрены для её резидентов, – отметил Антон Алиханов.

Представитель Минпромторга РФ Николай Шабликов отметил, что ведомство рассматривает возможность строительства минимум шести таких судов.

- Такие суда востребованы и в Санкт-Петербурге, и на речных маршрутах в других регионах России. Мы полагаем, что из калининградского проекта могло бы получиться серийное производство, – сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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