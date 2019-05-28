Гражданин Армении пытался провезти в Калининградскую область 5 кг наркотиков
Сотрудники УФСБ по Калининградской области задержали гражданина Армении за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе таможенного досмотра БМВ Х5 с польскими номерами служебная собака подала соответствующий сигнал. Автомобиль направили на досмотр, в ходе которого помощью рентген-аппаратуры в запасном колесе транспортного средства обнаружили около 4,5 кг марихуаны и 0,5 кг амфетамина.
В отношении перевозчика, осуществившего попытку контрабандного ввоза на территорию России наркотиков, возбуждено уголовное дело статье «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере». В настоящее время гражданин Армении задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU