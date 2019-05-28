Гражданин Армении пытался провезти в Калининградскую область 5 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-28T17:26:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УФСБ по Калининградской области задержали гражданина Армении за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе таможенного досмотра БМВ Х5 с польскими номерами служебная собака подала соответствующий сигнал. Автомобиль направили на досмотр, в ходе которого помощью рентген-аппаратуры в запасном колесе транспортного средства обнаружили около 4,5 кг марихуаны и 0,5 кг амфетамина.

В отношении перевозчика, осуществившего попытку контрабандного ввоза на территорию России наркотиков, возбуждено уголовное дело статье «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере». В настоящее время гражданин Армении задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU