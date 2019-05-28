В Калининграде откроется выставка акварелей литовского художника, посвященная Кёнигсбергу

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-28T18:01:25+03:00

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Калининградская областная научная библиотека 29 мая проведет презентацию альбома художника Романаса Борисоваса «Königsberg –Калининград. Несостоявшееся наследие». В программе также открытие выставки акварелей.

Романас Борисовас родился в Вильнюсе. Иллюстрировал книги, проектировал мебель. Впервые побывал в Калининграде в 1965 г.

В настоящее время – свободный художник и яхтсмен.

- Уже много лет мастер изучает и фиксирует исчезающее наследие Восточной Пруссии. В его творчестве сформировались две основные темы – архитектура и море, - говорят организаторы.

Сейчас художник живет в Ниде и Клайпеде, часто бывает в Калининграде. Автор более 50 персональных выставок в Литве, Германии, Польше, России, США, Люксембурге, Австрии.

Начало мероприятия в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU