В Калининграде зарегистрировали четвертый в этом году случай болезни Лайма
В Калининграде врачи диагностировали один случай клещевого боррелиоза (болезни Лайма).
- Со слов заболевшей, на присасывание клеща она внимание не обратила, ранее за медицинской помощью не обращалась, - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Отметим, это уже четвертый случай данного заболевания в текущем году.
Тем временем, клещи ведут себя активно, чему способствует теплая погода. Только за минувшую неделю с 20 по 26 мая за медицинской помощью обратились 238 пострадавших от присасывания клещей, из них 91 ребенок.
Всего же в этом году зарегистрировано уже 842 обратившихся в том числе 322 ребенка.
Акарицидные обработки проведены на площади 1615,3 га.
ИСТОЧНИК KP.RU