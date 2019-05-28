2019-05-28T18:32:24+03:00
Здоровье

В Калининграде зарегистрировали четвертый в этом году случай болезни Лайма

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде врачи диагностировали один случай клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

- Со слов заболевшей, на присасывание клеща она внимание не обратила, ранее за медицинской помощью не обращалась, - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Отметим, это уже четвертый случай данного заболевания в текущем году.

Тем временем, клещи ведут себя активно, чему способствует теплая погода. Только за минувшую неделю с 20 по 26 мая за медицинской помощью обратились 238 пострадавших от присасывания клещей, из них 91 ребенок.

Всего же в этом году зарегистрировано уже 842 обратившихся в том числе 322 ребенка.

Акарицидные обработки проведены на площади 1615,3 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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