2019-05-28T18:54:24+03:00
Общество

Региональные власти выделили 7 млн рублей на приобретение средств реабилитации для инвалидов

Деньги выделяют из областного бюджета
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Региональное министерство соцполитики выдало первые свидетельства на покупку средств реабилитации для инвалидов.

Как сообщает пресс-службе областного правительства, это новая мера. Ранее инвалидам за счет бюджета вручали сами техсредства. На обеспечение инвалидов средствами реабилитации в 2019 году в Калининградской области выделено 7 млн рублей.

- В документе определен перечень технических средств реабилитации и порядок их предоставления в безвозмездное пользование (ступенькоход), а также путем предоставления сертификатов для самостоятельного приобретения в собственность инвалидов и детей-инвалидов (вакуумное интегральное кресло и пандусы трех видов), - говорят в правительстве.

Речь идет об инвалидах 1 группы и детях-инвалидах, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата со стойкими нарушениями функций нижних конечностей, требующими применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с нарушением тазовых органов, техническими средствами реабилитации за счет средств областного бюджета.

Получив сертификат, инвалид или его законный представитель смогут в течение 6 месяцев приобрести необходимое средство с последующей оплатой за счет бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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