2019-05-28T19:12:47+03:00
Спорт

Калининград примет еще один чемпионат мира - теперь по волейболу

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB) объявила список из 8 городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Это Калининград, Москва, Санкт-Петербург, , Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Будут в списке еще два города, но их назовут в следующем году.

Волейбольный мундиаль пройдет с 26 августа по 11 сентября. Участие примут 24 команды, которые поделят на шесть групп. Победитель чемпионата будет выявлен по итогам «Финала шести».

Напомним также, что калининградская женская команда «Локомотив» проведет во Дворце спорта «Янтарный» матчи Лиги чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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