Патриарх Кирилл посетит Черняховск 6 июня

СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-29T09:52:58+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл готовится посетить Калининградскую область. В четверг 6 июня он приедет в Черняховскую епархию.

Как сообщается на сайте епархии, Патриарх в праздник Вознесения Господня возглавит в кафедральном соборе Архангела Михаила города Черняховска Божественную литургию.

- Впервые в истории и собора, и молодой епархии здесь пройдет патриаршее богослужение. Начало Божественной литургии в 9:30, – говорят в пресс-службе.

От храмов Черняховской епархии будут организованы автобусы для всех желающих присоединиться к этому торжеству.

ИСТОЧНИК KP.RU