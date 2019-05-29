Патриарх Кирилл посетит Черняховск 6 июня
Патриарх Кирилл.Фото: Александр КАТЕРУША
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл готовится посетить Калининградскую область. В четверг 6 июня он приедет в Черняховскую епархию.
Как сообщается на сайте епархии, Патриарх в праздник Вознесения Господня возглавит в кафедральном соборе Архангела Михаила города Черняховска Божественную литургию.
- Впервые в истории и собора, и молодой епархии здесь пройдет патриаршее богослужение. Начало Божественной литургии в 9:30, – говорят в пресс-службе.
От храмов Черняховской епархии будут организованы автобусы для всех желающих присоединиться к этому торжеству.
ИСТОЧНИК KP.RU