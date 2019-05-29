Под Зеленоградском «Рено» съехал в кювет и опрокинулся

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-29T10:17:12+03:00

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В Зеленоградском районе в ДТП пострадал водитель «Рено». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 5-м километре автодороги «Холмогровка-Коврово». На правостороннем закруглении дороги 19-летний таксист не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU