Под Зеленоградском «Рено» съехал в кювет и опрокинулся
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе в ДТП пострадал водитель «Рено». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 5-м километре автодороги «Холмогровка-Коврово». На правостороннем закруглении дороги 19-летний таксист не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. После этого автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU