2019-05-29T10:27:22+03:00
Происшествия

В Калининграде пьяный водитель «Фольксвагена» не разъехался со столбом

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в ДТП пострадал водитель «Фольксвагена». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Карташова. В районе дома №36 водитель «Фольксвагена» врезался в световую опору.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 53-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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