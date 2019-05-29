В Калининграде пьяный водитель «Фольксвагена» не разъехался со столбом

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-29T10:27:22+03:00

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В Калининграде в ДТП пострадал водитель «Фольксвагена». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Карташова. В районе дома №36 водитель «Фольксвагена» врезался в световую опору.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 53-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU