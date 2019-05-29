2019-05-29T10:34:00+03:00
Общество

На ул. Лейтенанта Калинина передвинут заборы частных домов для строительства тротуара

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На ул. Лейтенанта Калинина в Калининграде передвинут заборы частных домов для строительства тротуара. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас улица не имеет пешеходного пути, пройти по ней можно только по краю проезжей части. При этом, возможность для строительства тротуара там имеется. Однако, для этого придется демонтировать заборы частных домов.

- Ограждения частных домов на улице находятся практически у всех за границами предоставленных земельных участков. Для того, чтобы эту территорию освободить и дать возможность людям ходить по обочине вдоль дороги, а в дальнейшем сделать тротуары, нужно убрать ограждения, - отметила начальник земельного отдела комитета Елена Дьяконова.

На улице будут демонтированы ограждения, которые располагаются примерно в полутораметровой зоне от дороги слева и справа, так как имеют признаки самовольных построек.

- Поэтому либо собственники добровольно их демонтируют своими силами, либо это сделает муниципалитет с последующим возмещением затрат за счет собственника, - заявили в администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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