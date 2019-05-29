Калининградская полиция объявила в розыск пропавшую 14-летнюю девочку
Отдел полиции по ленинградскому району Калининграда объявил в розыск 14-летнюю Алену Ситникову. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, девочка 20 мая около 17 часов ушла из дома по месту жительства и до настоящего времени ее нахождение не установлено.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы светлые, длинные по пояс, глаза голубые.
Была одета: белая короткая куртка с серыми полосками на рукавах, черные зауженные джинсы, белые кроссовки.
Если Вам что-либо известно о местонахождении Ситниковой Алены Владимировны, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.
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