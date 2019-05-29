В Калининграде в течение дня не будет электричества на всей улице Суворова

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-29T10:43:11+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С утра и до 18 часов электричество отключено по всей ул. Суворова. С 13:30 до 18:00 – на ул. Войнич 3-15, ул. Косм. Леонова 40-56, ул. Лейт. Яналова 14-20, ул. Алябьева 36.

До 20 часов не будет света на ул. Знойная 1-13, ул. Горького 16-36, ул. Госпитальная 20-26, ул. Пролетарская 133.

Холодное водоснабжение приостановлено до 17 часов на ул. Кирпичной 7-17.

До 12 июня прекращено горячее водоснабжение на ул. И. Земнухова 6-10 и ул. Подп. Емельянова 246-246а, 248-310, 258а, 268а, 300, 312 (д/сад № 49).

ИСТОЧНИК KP.RU