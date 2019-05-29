В субботу в Зеленоградске откроют серф-сезон

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-29T10:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Открытие серф-сезона в Зеленоградске запланировано на субботу 1 июня. Сбор гостей – рядом с «Розой ветров» в 10:00.

Как сообщают организаторы, в программе выступления серферов, виндсерферы, кайтсерферы на волнах Балтийского моря.

Гости праздника, который продлится до 17:00, смогут попробовать погонять на лонгбордах, поймать баланс и устоять на баланс-бордах, поучаствовать в гонке и шуточной битве мягкими палками на SUP-бордах и др.

Мастера расскажут о том, из чего и как делают доски для серфинга.

ИСТОЧНИК KP.RU