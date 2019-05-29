Житель Багратионовска украл автомобиль и продал его
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Жителя Багратионовска задержали за кражу автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«Фольксваген» пропал 26 мая с улицы Калининградской. Полицейские установили, что кражу совершил 25-летний местный житель. Мужчина воспользовался отсутствием сигнализации, вскрыл замки и завел автомобиль, замкнув провода.
Оперативники установили, что автомобиль он уже продал. Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU