Житель Багратионовска украл автомобиль и продал его

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-29T11:01:47+03:00

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Жителя Багратионовска задержали за кражу автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Фольксваген» пропал 26 мая с улицы Калининградской. Полицейские установили, что кражу совершил 25-летний местный житель. Мужчина воспользовался отсутствием сигнализации, вскрыл замки и завел автомобиль, замкнув провода.

Оперативники установили, что автомобиль он уже продал. Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU