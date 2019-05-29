2019-05-29T11:01:58+03:00
Общество

В Калининградском зоопарке начали монтировать сетку на Доме птиц

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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Монтировать стальную сетку на авиарии строящегося Дома птиц в Калининградском зоопарке помогает специалист из Дании. Как рассказали в пресс-службе учреждения, Миккель Ривн занимается как раз проектировкой и созданием объектов для животных в зоопарках по всему миру.

- Строителям предстоит накрыть четыре пристроенных к Дому тропической птицы авиария, стальной высокопрочной сеткой, которую доставили из Китая. Сложность работы с этим материалом заключается в том, чтобы правильно натянуть сетку на несущую конструкцию. Если проводить аналогию, то эта работа несколько похожа на работу с тканью: выкройку делают на плоскости, а получиться в итоге должно объемное изделие, - пояснили в зоопарке.

Реконструкцию исторического объекта «Львятник» под Дом тропической птицы завершат летом. Новый объект предполагает возможность свободного полета для крупных попугаев, совместное содержание тропических птиц с экзотическими животными – трубкозубами, броненосцами, агути. Кроме того, у посетителей будет возможность покормить мелких попугаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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