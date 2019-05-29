Калининградец похитил из аптеки пять тонометров

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-29T11:04:42+03:00

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В отдел полиции по Ленинградскому району пришла заведующая аптеки на улице 9 Апреля. Женщина заявила, что кто-то украл пять тонометров.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа просмотрела записи с камер наблюдения и установила личность вора. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний житель соседней улицы.

- Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что успел продать диагностические устройства, - рассказали в полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU