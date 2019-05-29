Калининградец похитил из аптеки пять тонометров
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В отдел полиции по Ленинградскому району пришла заведующая аптеки на улице 9 Апреля. Женщина заявила, что кто-то украл пять тонометров.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа просмотрела записи с камер наблюдения и установила личность вора. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний житель соседней улицы.
- Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что успел продать диагностические устройства, - рассказали в полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU