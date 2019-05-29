В Гусеве будут судить директора МУПа за гибель рабочего от удара током

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-29T11:12:34+03:00

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В Гусеве будут судить бывшего директора МУП «Управление ЖКХ», которого обвиняют в гибели рабочего от удара током. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре 2017 года руководитель муниципального предприятия неправомерно допустил к ремонту крыши бригаду работников. Кроме этого, мужчина не обеспечил безопасность при проведении работ, в частности, не уведомил энергетиков, что в зоне линий электропередач будет использоваться автовышка.

В результате один из рабочих, который находился на автовышке, получил удар током и скончался на месте происшествия.

На директора предприятия завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обвинительное заключение по делу уже утвердил прокурор и направил в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU