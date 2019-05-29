Начальника почтового вагона будут судить за контрабанду 24 кг янтаря

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-29T11:31:29+03:00

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В Нестеровский районный суд направлено уголовное дело по контрабанде крупной партии янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте

61-летний начальник почтового вагона купил в Калининграде 24 кг необработанного янтаря различных фракция и спрятал его среди писем и бандеролей в служебном помещении вагона. Контрабанду обнаружили при проведении таможенного контроля.

Стоимость янтаря оценили в 3 млн рублей. На начальника завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU