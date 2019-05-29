Начальника почтового вагона будут судить за контрабанду 24 кг янтаря
Изменить размер текста:
В Нестеровский районный суд направлено уголовное дело по контрабанде крупной партии янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте
61-летний начальник почтового вагона купил в Калининграде 24 кг необработанного янтаря различных фракция и спрятал его среди писем и бандеролей в служебном помещении вагона. Контрабанду обнаружили при проведении таможенного контроля.
Стоимость янтаря оценили в 3 млн рублей. На начальника завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU