В Калининграде судебный пристав незаконно прекратила производства по взысканию 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-29T11:42:20+03:00

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В Калининграде судебный пристав попалась на превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте прошлого года сотрудница отдела судебных приставов Центрального района приняла к производству три исполнительных производства по взысканию 400 тысяч рублей. Спустят несколько дней она приняла решение прекратить производства и возвратить документы взыскателю. При этом, отмечают в прокуратуре, никаких законных основания для этого у нее не было.

На пристава завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU