В Ладушкине отказались от запуска воздушных шаров на торжественных мероприятиях

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-29T11:57:32+03:00

В Ладушкине на линейках цветы пока не запретили, а вот с воздушными шарами попросили не приходить Фото: Иван МАРКОВ

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27 мая в школы, детские сады и дома культуры Ладушкинского городского округа были направлены письма с рекомендацией «воздержаться от запуска воздушных шаров в период проведения массовых праздничных мероприятий» за подписью главы администрации Антона Ткаченко.

- Воздушные шары, массово запускаемые при проведении различных праздничных мероприятий, наносят значительный вред окружающей среде, - говорилось в письме. - Запуск воздушных шаров способствует ухудшению экологической ситуации в мире в целом, так как после падения оболочки воздушных шаров загрязняют токсичными веществами почву и воду. Собрать шары после запуска невозможно, так как они разлетаются на десятки и сотни километров и становятся мусором.

Как пояснили «Комсомолке» в администрации, решение родилось после проведения в городской школе «Последнего звонка» 23 мая.

- Администрация округа также приняла во внимание опыт некоторых городов России: Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Геленджика, которые стали одними из первых, кто запретил запускать воздушные шары, - пояснили. - Данная рекомендация не имеет срока действия и направлена на сознательность и добросовестность организаций и жителей округа.

ИСТОЧНИК KP.RU