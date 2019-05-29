В Калининграде кирпичная стена обрушилась на автомобиль

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-29T13:50:51+03:00

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Инцидент случился в ночь на среду 29 мая на улице Грига. Об этом рассказали в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в ВК.

«В ночь с 28 на 29 мая на ул. Грига в Калининграде при установке мусорного контейнера (по словам автора фотографий) рухнула стена, огораживавшая этот самый контейнер», - говорится в сообщении.

Иномарка получила повреждения.

Комментаторы отметили, что возле «Ауди» стоял еще и микроавтобус, который тоже задело падающими кирпичами.

ИСТОЧНИК KP.RU