В Калининграде кирпичная стена обрушилась на автомобиль
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
Инцидент случился в ночь на среду 29 мая на улице Грига. Об этом рассказали в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в ВК.
«В ночь с 28 на 29 мая на ул. Грига в Калининграде при установке мусорного контейнера (по словам автора фотографий) рухнула стена, огораживавшая этот самый контейнер», - говорится в сообщении.
Иномарка получила повреждения.
Комментаторы отметили, что возле «Ауди» стоял еще и микроавтобус, который тоже задело падающими кирпичами.
ИСТОЧНИК KP.RU