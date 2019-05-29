Плитка «под камень» и труба: В Славске восстановили бювет с минеральной водой

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-29T14:20:55+03:00

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В Славске восстановили бювет с минеральной водой из подземного источника. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава администрации Славска Эдуард Кондратов.

«Работы по подготовке бассейна к купальному сезону активно продолжаются. Восстановлен бювет с минеральным источником», - написал Эдуард Кондратов.

На фото, которое опубликовал глава, видна емкость, которая еще не до конца облицована плиткой «под камень». Основание забетонировано. Вода течет из обыкновенной, судя по всему, пластиковой трубы.

По данным группы «Подслушано в Советске» в ВК, это лишь один из этапов подготовки к новому сезону открытого бассейна с минеральной водой, действующего в Славске. Бювет же расположен рядом с бассейном.

Ранее администрация городского округа публиковала фотографии с подписью «В Славске началась работа по подготовке бассейна с минеральной водой к купальному сезону 2019 года».

Отмечается, что бассейн наполняется минеральной водой из подземного источника. Долгие годы он находился в крайне запущенном состоянии и не использовался. В 2018 году бассейн почистили.

ИСТОЧНИК KP.RU