Спортсменка из Калининграда завоевала бронзу чемпионата Европы по армрестлингу
Соревнования прошли в Греции
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В городе Лутраки на чемпионате Европы по армрестлингу выступили спортсмены из 40 стран. В призовую тройку смогла попасть мастер спорта России Яна Барановская из Калининграда, выступавшая в сборной России.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Яна, выступала в весовой категории «до 90 кг». Победив на левой руке представительниц Швеции и Болгарии, россиянка уступила чемпионке мира из Литвы и будущей чемпионке турнира из Белоруссии.
Теперь Яна готовится к летнему мировому кубку в Хорватии и осеннему мировому чемпионату в Румынии.
ИСТОЧНИК KP.RU