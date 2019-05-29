Калининградец обокрал туалет в торговом центре

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-29T15:06:49+03:00

Пока один из посетителей выбирал обои, его приятель вырвал из стены санузла сушилку для рук

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В торговый центр на улице Согласия в Калининграде зашли двое приятелей. По делу зашли – во всяком случае, один из них, которому нужно было прикупить обои для назревающего ремонта. А другой зашел просто так, за компанию. Но времени даром решил не терять, раз уж оказался в таком заманчивом месте.

Ранее судимый 26-летний мужик проследовал в туалетную комнату и там положил глаз на сушилку для рук. Могучим рывком выдернул агрегат из стены и удалился из осиротевшего санузла. Самое интересное, что со своим довольно заметным грузом вор благополучно прошел мимо кассы, своего имущества в ТЦ хватились уже позже.

- Участковые уполномоченные полиции, используя записи с камер видеонаблюдения, установленных на входе в торговое предприятие, смогли установить личность похитителя, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Задержанный признался, что хотел немного нажиться, перепродав добычу – между прочим, ее оценили в 25 тысяч рублей. Но теперь злосчастная сушилка служит вещдоком в уголовном деле.

ИСТОЧНИК KP.RU