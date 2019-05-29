2019-05-29T15:16:45+03:00
Происшествия

Калининградского грузоперевозчика поймали на порнухе

Директор одного из предприятий распространял в интернете запрещенное законом видео
Игорь ОРЕХОВ
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Официально 39-летний житель Калининграда являлся директором одной из местных фирм, специализирующихся на грузоперевозках. Но это для дела. А для души (и, может, еще и тела) резвился в интернете под сетевым псевдонимом. Причем, как выяснили оперуполномоченные угрозыска ОМВД России по Центральному району, развлечения бизнесмена во «всемирной паутине» имели специфический характер.

- По предварительным данным, мужчина разместил у себя на странице в одной из популярных социальных сетей несколько десятков запрещенных видеороликов, - объяснила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая.

Речь идет о самой настоящей порнухе. Соответственно, и уголовное дело возбуждено по признакам части 3 статьи 242 УК Российской Федерации - «Незаконный оборот порнографических материалов». В перспективе для виновного это означает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

«А вообще-то я эндокринолог» (с).

ИСТОЧНИК KP.RU

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