Под Калининградом с автобуса из Германии сняли номера
Транспортное средство, доставившее интуристов в Черняховск, было припарковано у местной гостиницы
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Ночью 26 мая с туристического автобуса, припаркованного возле местной гостиницы «У Медведя», сняли регистрационные знаки. Как сообщил портал «Новый Черняховск», автобус прибыл в районный центр из Германии с туристической группой на борту.
Кому и зачем понадобились иностранные «номера» - теперь выясняет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU