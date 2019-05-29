Под Калининградом с автобуса из Германии сняли номера

СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-29T15:30:54+03:00

Транспортное средство, доставившее интуристов в Черняховск, было припарковано у местной гостиницы

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Ночью 26 мая с туристического автобуса, припаркованного возле местной гостиницы «У Медведя», сняли регистрационные знаки. Как сообщил портал «Новый Черняховск», автобус прибыл в районный центр из Германии с туристической группой на борту.

Кому и зачем понадобились иностранные «номера» - теперь выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU