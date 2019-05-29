2019-05-29T16:09:16+03:00
Общество

В Калининграде уничтожили более тонны шейного карбоната, задержанного на границе

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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Очередную партию санкционки задержали на границе с Калининградской областью. На этот раз – в Момоново.

В ночь на вторник 28 мая пассажирский микроавтобус марки «Мерседес» под управлением калининградца, был задержан. Войдя в салон, таможенный инспектор почувствовал холод, поэтому решил отправить авто на досмотр. Об этом сообщает Отделение по связям с общественностью областной таможни.

Оказалось, что в потолке «Мерседеса» был оборудован тайник, в котором калининградец спрятал 388 упаковок замороженного свиного мяса – шейного карбоната – общим весом 1176 кг.

Мужчина признался, что купил мясо в Польше для продажи в Калининграде.

Мясо было изъято и уничтожено. Нарушителю грозит штраф, размер которого установит суд. Мужчина также может лишиться автомобиля.

Интересно, что с начала года таможенники изъяли и уничтожили уже более 9 тонн санкционной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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