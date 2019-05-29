Из Калининграда к морю с 1 июня назначают дополнительные поезда
Дополнительные пригородные поезда к морю назначат с 1 июня. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, по субботам, воскресеньям и праздничным дням назначается дополнительный поезд в Балтийск (с Южного вокзала отправление в 10:30).
Также по выходным и праздникам будет курсировать дополнительный дневной поезд сообщением Калининград – Зеленоградск – Калининград. Время отправления поезда с Северного вокзала - 10:45, прибытия в Зеленоградск - 11:21.
Дополнительные вечерние поезда назначены в ближайшую субботу, 1 июня, в связи с благоприятным прогнозом погоды. С Южного вокзала в Светлогорск дополнительный поезд отправится в 20:35.
Дополнительный вечерний поезд в Зеленоградск отправится 1 июня из Калининграда в 20:49.
ИСТОЧНИК KP.RU