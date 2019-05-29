2019-05-29T17:29:05+03:00
Общество

Глава Светлогорска анонсировал программу Дня города 8 июня

Светлана БАРОН
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В этом году в День Светлогорска 8 июня горожан и туристов ждет симфонический оркестр, фейерверк и дополнительные электрички. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.

- Хэдлайнером Дня города станет группа «Morandi». Сцена будет у Солнечных часов, лестница станет естественным амфитеатром и любоваться всем можно будет на фоне заходящего солнца. После выступлений запланирован традиционный фейерверк. А КЖД ко дню города добавит электричку, которая уйдет в полночь, - рассказал глава Светлогорска.

Кроме того, с 8 июня в лиственничном парке Светлогорска (где стоит знаменитая копия скульптуры Брахерта «Несущая воду») каждую субботу будет играть симфонический оркестр Аркадия Фельдмана. Слушать концерты можно будет бесплатно. После летнего сезона парк планируют отремонтировать: там появится фонтан, новые дорожки и стационарная сцена.

Эфир с главой Светлогорска слушайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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