2019-05-29T17:59:31+03:00
Звезды

В Калининграде для съемок сериала «Морские дьяволы» ищут кота

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр ГЛУЗ
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В Калининграде продолжает работу съемочная группа сериала «Морские дьяволы» - готовят продолжение полюбившейся зрителю истории. И вот, для съемок понадобился живой кот. Его ищут и пока не могут найти. Об этом «Комсомолке» сообщил директор актерского агентства кинокомпании «Калининград Фильм» Антон Шатилов.

- По сюжету группа спецназа прибывает на базу. Там ребята играют в регби. За игрой со стороны наблюдает черно-белый кот: сидит, смотрит то налево, то направо. Такая вот задумка, - говорит Антон Шатилов. – Мы попытались объяснить, что кот не собака и просто так сидеть вряд ли будет. Но нам сказали, что кот обязательно нужен. И мы его ищем.

Если вы – счастливый обладатель черно-белого кота, то загляните СЮДА.

«Дьяволов» будут у нас снимать до конца мая.

В центре сюжета – вымышленный элитный боевой отряд ВМФ России. Первый сезон сериала вышел на экраны в 2005 году и был столь успешен, что повлек за собой появление продолжений. После паузы в семь лет проект вернулся в эфир в 2018 году. В главных ролях - Олег Чернов, Иван Паршин, Виталий Коваленко, Владимир Маслаков, Дарья Юргенс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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