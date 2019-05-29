2019-05-29T18:34:53+03:00
Общество

В Калининграде обустроят 20 контейнерных площадок

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Администрация Калининграда выделила 3,3 млн рублей на обустройство контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в областном центре 1009 контейнерных площадок, из них 362 расположены на городской территории. Площадки для сбора ТКО на городских территориях обязан обустраивать муниципалитет.

Сейчас власти объявили аукцион по выбору подрядчика, который обустроит 20 контейнерных площадок на городских территориях. На трех площадках - по ул. Эльблонгская, 9-11; ул. Марш.Борзова, 88; Ленинский пр-кт, 84 техническим заданием кроме ограждения и отдельной секции для складирования крупногабаритных отходов предусмотрели также обустройство крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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