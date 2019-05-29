2019-05-29T18:44:26+03:00
Общество

В Калининграде спустя год на линию вышел польский трамвай Pesa

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде спустя год на маршрут №5 вышел польский трамвай Pesa. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Трамвай больше года простоял в депо из-за поломки детали редуктора. Перед выходом на линию он прошел полное обследование и обкатку в тестовом режиме.

- Возникла необходимость приобретения импортных запчастей, и с этим была проблема, так как завод-изготовитель, на котором приобретался трамвай, проходил этап реорганизаций в связи с изменением собственника. Сейчас реорганизация закончилась и договорились, что в более короткий срок можем получить у них какие-то детали, - рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

Директор МКП «Калининград-ГорТранс» Анатолий Мухомор добавил, что в итоге, не дожидаясь завершения реорганизации польского предприятия, отремонтировать редуктор удалось силами российских «Кулибиных», на заводе, где применяются высокие технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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