2019-05-29T18:57:28+03:00
Происшествия

Трое калининградцев, забивших до смерти своего знакомого, получили длительные сроки лишения свободы

В ходе жестокой расправы хозяину квартиры нанесли около сотни ударов кулаками, ногами и ножкой от стула
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Центральный районный суд Калининграда вынес приговор трем горожанам, которые в августе 2017 года до смерти избили своего знакомого в его квартире на улице Лужской.

Как уже сообщала «Комсомолка», причиной расправы стали деньги, которые потерпевший якобы должен был выплатить на лечение одному из гостей. Когда хозяин жилища не согласился с этим требованием , он получил не менее 90 ударов кулаками, ногами и ножкой от стула по голове, туловищу и конечностям. В результате полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

- Уголовное дело по ходатайству одного из подсудимых рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, которые в апреле текущего года вынесли вердикт о виновности всех троих подсудимых, - сообщила официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. - Сегодня, 29 мая суд назначил 31-летнему гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, а 33-летнему мужчине – 10 лет. Наказанием обоим предстоит отбывать в исправительной колонии строго режима.

Третьему фигуранту уголовного дела (он тоже в возрасте Христа) свои 11 лет и 2 месяца предстоит провести на особом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде открыли вторую газозаправочную станцию
Под Калининградом учащийся колледжа зверски избил мужчину за отказ дать закурить
В Калининграде арестован подозреваемый в жестокой расправе на улице Краснопрудной
Для Калининграда закупят коммунальную технику на газомоторном топливе
В Калининграде эвакуировали посетителей торгового центра «Плаза»
В Калининграде спустя год на линию вышел польский трамвай Pesa
В Калининграде обустроят 20 контейнерных площадок
В Калининграде для съемок сериала «Морские дьяволы» ищут кота
Глава Светлогорска анонсировал программу Дня города 8 июня
Из Калининграда к морю с 1 июня назначают дополнительные поезда
В Калининграде уничтожили более тонны шейного карбоната, задержанного на границе
Под Калининградом с автобуса из Германии сняли номера
Калининградского грузоперевозчика поймали на порнухе
Калининградец обокрал туалет в торговом центре
Спортсменка из Калининграда завоевала бронзу чемпионата Европы по армрестлингу
Плитка «под камень» и труба: В Славске восстановили бювет с минеральной водой