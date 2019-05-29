Трое калининградцев, забивших до смерти своего знакомого, получили длительные сроки лишения свободы

СЕГОДНЯ 18:57 2019-05-29T18:57:28+03:00

В ходе жестокой расправы хозяину квартиры нанесли около сотни ударов кулаками, ногами и ножкой от стула

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Центральный районный суд Калининграда вынес приговор трем горожанам, которые в августе 2017 года до смерти избили своего знакомого в его квартире на улице Лужской.

Как уже сообщала «Комсомолка», причиной расправы стали деньги, которые потерпевший якобы должен был выплатить на лечение одному из гостей. Когда хозяин жилища не согласился с этим требованием , он получил не менее 90 ударов кулаками, ногами и ножкой от стула по голове, туловищу и конечностям. В результате полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

- Уголовное дело по ходатайству одного из подсудимых рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, которые в апреле текущего года вынесли вердикт о виновности всех троих подсудимых, - сообщила официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. - Сегодня, 29 мая суд назначил 31-летнему гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, а 33-летнему мужчине – 10 лет. Наказанием обоим предстоит отбывать в исправительной колонии строго режима.

Третьему фигуранту уголовного дела (он тоже в возрасте Христа) свои 11 лет и 2 месяца предстоит провести на особом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU