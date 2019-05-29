В Калининграде эвакуировали посетителей торгового центра «Плаза»

СЕГОДНЯ 19:21 2019-05-29T19:22:23+03:00

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В Калининграде вечером 29 мая, в районе 18:00, эвакуировали посетителей торгового центра «Плаза». Как сообщает очевидец, на месте работает полиция, а также рядом с ТРЦ дежурят машины «скорой помощи» и спасатели.

- Вышел мужик с мегафоном, сказал, что идет проверка, и попросил всех освободить тротуар перед «Плазой», - сообщил очевидец.

- Пожара там нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС по Калининградской области. – Вероятно, инициаторами учений являются другие структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU