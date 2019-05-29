Для Калининграда закупят коммунальную технику на газомоторном топливе
Региональные власти выделят Калининграду средства на приобретение коммунальной техники, при условии, что она будет работать на газомоторном топливе. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе визита в области председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова.
- Мы договорились с Калининградом, что средства на покупку коммунальной техники будут выделяться с условием, что она будет работать на газомоторном топливе. В прошлом году, например, мы выделили городу 100 млн рублей. Это экономия бюджетных средств на обслуживании, на топливе, да просто это дешевле. Также повышается платежная дисциплина в том смысле, что перестают воровать. Газ не сливают из бака, это является позитивным моментом и одним из мотиваторов для перехода на этот вид топлива, - сказал глава региона.
Виктор Зубков призвал переводить на газомоторное топливо не только коммунальную и дорожную технику, но и автобусы и грузовики. При этом, он отметил, что цена на газомоторное топливо всегда будет ниже, чем на бензин и дизель.
- Цены на газ могут подрасти, но не так как на бензин или дизельное топливо. При строительстве заправки мы можем заключать договоры в которых прописывать, что цена на газ не будет больше 50 процентов от стоимости дизеля, - сказал председатель совета директоров «Газпрома».
Сейчас в Калининградской области, по данным ГИБДД, из 233 тысяч зарегистрированных автомобилей на газе работают всего 639 единиц транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU