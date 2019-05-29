2019-05-29T19:28:42+03:00
Общество

Для Калининграда закупят коммунальную технику на газомоторном топливе

Сергей Юрьев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти выделят Калининграду средства на приобретение коммунальной техники, при условии, что она будет работать на газомоторном топливе. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе визита в области председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова.

- Мы договорились с Калининградом, что средства на покупку коммунальной техники будут выделяться с условием, что она будет работать на газомоторном топливе. В прошлом году, например, мы выделили городу 100 млн рублей. Это экономия бюджетных средств на обслуживании, на топливе, да просто это дешевле. Также повышается платежная дисциплина в том смысле, что перестают воровать. Газ не сливают из бака, это является позитивным моментом и одним из мотиваторов для перехода на этот вид топлива, - сказал глава региона.

Виктор Зубков призвал переводить на газомоторное топливо не только коммунальную и дорожную технику, но и автобусы и грузовики. При этом, он отметил, что цена на газомоторное топливо всегда будет ниже, чем на бензин и дизель.

- Цены на газ могут подрасти, но не так как на бензин или дизельное топливо. При строительстве заправки мы можем заключать договоры в которых прописывать, что цена на газ не будет больше 50 процентов от стоимости дизеля, - сказал председатель совета директоров «Газпрома».

Сейчас в Калининградской области, по данным ГИБДД, из 233 тысяч зарегистрированных автомобилей на газе работают всего 639 единиц транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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