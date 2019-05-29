В Калининграде арестован подозреваемый в жестокой расправе на улице Краснопрудной
Ленинградский районный суд Калининграда сегодня, 29 мая удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в жестоком избиении горожанина на улице Краснопрудной.
Напомним, инцидент произошел вечером 25 мая, около бара-магазина. Горожанин нанес своему оппоненту не менее 18 ударов в голову, продолжая зверски избивать его ногами, когда бедняга упал. Сейчас потерпевший находится в реанимации.
Следственным отделом МВД России по Ленинградскому району было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
- Подследственному инкриминируют совершение тяжкого преступления против жизни и здоровья, он официально не работает, регистрации на территории Калининградской области не имеет, может оказать давление на свидетелей, а также скрыться от следствия, - пояснили в пресс-службе Ленинградского райсуда. – Поэтому в отношении гражданина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU