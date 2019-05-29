Под Калининградом учащийся колледжа зверски избил мужчину за отказ дать закурить

СЕГОДНЯ 19:42 2019-05-29T19:42:06+03:00

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Похоже, на конец мая пришелся пик весеннего обострения в этом году. Сообщения о вспышках немотивированной агрессии, сопровождающихся зверским избиением, поступают практически каждый день.

В Гусеве полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, имевшего место в районе местного комбикормового завода. На берегу реки Писса отдыхала – как положено, с горячительными напитками - компания молодежи. Один из парней, уже порядочно пьяный решил стрельнуть сигаретку у мужчины, который, как на грех оказался рядом. Но то ли 47-летний калининградец оказался некурящим, то ли сигарет у него тоже не было. Отказа 18-летний учащийся колледжа не стерпел. Набросился и принялся избивать руками, а когда бедняга упал – пустил в ход и нижние конечности.

- Потерпевший был госпитализирован в городскую больницу с множественными переломами лицевых костей, ушибом головного мозга и черепно-мозговой травмой, которые расцениваются как телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасного для жизни человека, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Установить личность преступника помогли не только очевидцы расправы, но и записи с камер «Безопасного города». До этого студент к уголовной ответственности еще не привлекался. Зато теперь может сразу пойти по тяжкой статье УК Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU