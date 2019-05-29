2019-05-29T19:50:31+03:00
Общество

В Калининграде открыли вторую газозаправочную станцию

Сергей Юрьев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В среду Калининград посетил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Он открыл вторую в областном центре газозаправочную станцию на проспекте Победы и провел совещание по вопросам развития рынка газомоторного топлива в регионе.

Сейчас в области заправку транспорта природным газом, помимо новой площадки, обеспечивают пять объектов: стационарная газовая заправка в поселке Большое Исаково и четыре площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков: на ул. Люблинской в Калининграде, в Багратионовске, Черняховске и Советске.

В перспективе, компания планирует построить еще несколько станций в Калининграде, а также в Гусеве, Балтийске, Зеленоградске, Светлогорске и поселке Новоселово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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