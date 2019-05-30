В Калининграде ищут детей для поступления в филиал Московской академии хореографии

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-30T09:57:36+03:00

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В Калининграде в четверг 30 мая состоится финальный этап отбора учеников в калининградский филиал Московской госакадемии хореографии. Отбор проведут: ректор академии Марина Леонова, декан учебного заведения Андрей Алферов и руководитель регионального филиала Артем Шпилевский.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, детей ждут во Дворце спорта (ул. Горького, д. 87). Начало в 12:00.

Напомним, первый отборочный тур для детей, поступающих в филиал академии хореографии, состоялся 21 мая. Всего на поступление в академию было подано 137 заявлений.

Учебное заведение начало свою работу в Калининграде в апреле. Калининград – один из четырех городов, обозначенных президентом России, для создания современных культурно-образовательных и музейных комплексов.

Учебный и жилой корпус хореографической академии планируется завершить к 1 сентября 2020 года, а полностью построить комплекс к 2023 году. Первый учебный год филиал Московской государственной академии хореографии будет располагаться на временной площадке в Областном центре культуры молодежи (Московский пр., д. 60-62).

Сейчас филиал ведет набор детей в возрасте от 7 до 10 лет для обучения по дополнительным общеобразовательным программам и будет осуществлять подготовку детей к поступлению в первый класс на основные программы Академии.

ИСТОЧНИК KP.RU