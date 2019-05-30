В Черняховске пожарные предотвратили взрыв газа в жилом доме

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-30T10:02:18+03:00

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Пожарные по тревоге выезжали в Черняховск в минувшую среду 29 мая. На улице Лермонтова горела мансарда частного одноэтажного дома.

Пресс-служба МЧС России по Калининградской области сообщает, что огнем были охвачены деревянные перекрытия на площади 20 квадратных метров.

Было эвакуировано 2 пропановых баллона, таким образом, удалось предотвратить взрыв и серьезные последствия.

В ликвидации пожара участвовали пожарные расчеты двух местных частей в составе 8 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU