В Черняховске пожарные предотвратили взрыв газа в жилом доме
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Пожарные по тревоге выезжали в Черняховск в минувшую среду 29 мая. На улице Лермонтова горела мансарда частного одноэтажного дома.
Пресс-служба МЧС России по Калининградской области сообщает, что огнем были охвачены деревянные перекрытия на площади 20 квадратных метров.
Было эвакуировано 2 пропановых баллона, таким образом, удалось предотвратить взрыв и серьезные последствия.
В ликвидации пожара участвовали пожарные расчеты двух местных частей в составе 8 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU